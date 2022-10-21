У Лиманській громаді через обстріл одна людина загинула, ще одна поранена

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині вночі російські війська вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку під обстрілами Селидівська, Мар'їнська та Авдіївська громади. Без жертв, але є руйнування. У Селидівській громаді постраждав Українськ — росіяни влучили у район багатоповерхівок. У Мар'їнській громаді зафіксовано обстріл у Катеринівці, пошкоджено лінії електропередач. Авдіївка вранці зазнала артобстрілу: постраждали околиці АКХЗ та садове товариство», — перелічив Кириленко.



Також він розповів, що на Горлівському напрямку страждають Бахмутська, Торецька та Світлодарська громади.



«У Бахмуті через удари по приватному сектору двоє людей загинули, одна поранена. Пошкоджено сім будинків. У Торецьку пошкоджено будинок та підприємство — без жертв. Гучно було також на станції Майорськ у Світлодарській громаді. На Лисичанському напрямку росіяни активно обстрілювали Торське та Зарічне у Лиманській громаді. Щонайменше одна людина загинула, ще одна поранена», — поінформував очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів, ще одна людина поранена. Крім того, правоохоронці виявили тіла дев'яти цивільних, які загинули під час окупації: сім — у Новоселівці та два — у Лимані.