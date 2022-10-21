Росіяни викрали 46 дітей із Херсонського будинку дитини – голова ОВА

21 жовтня 2022, 20:28

Росіяни викрали 46 дітей із Херсонського будинку дитини – голова ОВА

Росіяни викрали 46 дітей віком до 5 років із Херсонської області, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

За словами голови ОВА, окупанти вивезли вихованців Херсонського обласного будинку дитину до тимчасово окупованого Сімферополя на машинах швидкої допомоги. Країна-агресор називає викрадення українських дітей «евакуацією».

Янушевич уточнив, що Херсонська ОВА надіслала відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

«Маленькі українці, які незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію», — підсумував Янушевич.



У серпні органи опіки Краснодарського краю закликали росіян усиновити 300 українських дітей, які депортували в РФ.

У вересні повідомлялося, що Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей із початку повномасштабної війни.

У жовтні стало відомо про те, що окупанти нещодавно вивезли з Луганської області до Підмосков'я ще 76 дітей-сиріт.

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