Студенты с оккупированных территорий и дети военных будут переведены на бюджет — Зеленский

Студенты с временно оккупированных территорий, а также дети погибших украинских военных и участников боевых действий переведены на бюджетную форму обучения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 21 октября.



По словам Зеленского, решение правительства коснулось десятков тысяч украинских студентов.



«‎Тех, чей дом – на временно оккупированной территории или в районах рядом с фронтом, а также – детей погибших защитников и защитниц Украины, членов семей участников боевых действий. Все они будут переведены с контрактной формы обучения на бюджетную в наших университетах и колледжах»‎, — сказал президент, уточнив, что подробности обнародует Министерство образования и науки Украины.



12 октября сообщалось, что студентов, которые являются внутренне перемещенными лицами или находятся на временно оккупированных территориях, переведут в вузах на бюджетную форму обучения.

Правительство упростило порядок поступления в вузы для молодежи, оказавшейся в оккупации или на прифронтовых территориях.



Кабмин выплатит долги 13 тысяч студентов за обучение по контракту во втором полугодии. Речь идет о студентах, которые зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных.



Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации и ВНО в 2022 году, а также упростила правила поступления в вузы.