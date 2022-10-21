Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Студенты с оккупированных территорий и дети военных будут переведены на бюджет — Зеленский

21 октября 2022, 22:33

Студенты с оккупированных территорий и дети военных будут переведены на бюджет — Зеленский

Студенты с временно оккупированных территорий, а также дети погибших украинских военных и участников боевых действий переведены на бюджетную форму обучения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 21 октября.

По словам Зеленского, решение правительства коснулось десятков тысяч украинских студентов.

«‎Тех, чей дом – на временно оккупированной территории или в районах рядом с фронтом, а также – детей погибших защитников и защитниц Украины, членов семей участников боевых действий. Все они будут переведены с контрактной формы обучения на бюджетную в наших университетах и колледжах»‎, — сказал президент, уточнив, что подробности обнародует Министерство образования и науки Украины.

12 октября сообщалось, что студентов, которые являются внутренне перемещенными лицами или находятся на временно оккупированных территориях, переведут в вузах на бюджетную форму обучения. 

Правительство упростило порядок поступления в вузы для молодежи, оказавшейся в оккупации или на прифронтовых территориях.

Кабмин выплатит долги 13 тысяч студентов за обучение по контракту во втором полугодии. Речь идет о студентах, которые зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных.

Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации и ВНО в 2022 году, а также упростила правила поступления в вузы.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Студенты Вузы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:14
Донетчина начинает отопительный сезон — главное за день ►
17:28
В Мариуполе сносят многоэтажки, чтобы скрыть следы преступлений — горсовет
16:54
«ЛНР» обвинила подростка в покушении на убийство главы «сельсовета»
15:54
Оккупанты заявили, что под обстрел в Херсоне в комчас попала колонна с журналистами
14:25
В Донецке под обстрел попали два района, погибли двое мужчин
14:03
Наступление ВСУ на Херсон: Когда его ждать ►
12:53
Группировка «ДНР» сообщила, сколько людей хочет освободить из плена
11:08
Экс-глава районной больницы в Сахалинской области стал «замминистра здравоохранения ЛНР»
10:24
В захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты открыли большой морг
09:49
«ДНР» и «ЛНР» назвали количество погибших и раненых за сутки
08:56
Аграрные учебные заведения Луганщины оккупанты перепрофилируют на военные
08:43
Четыре человека погибли и десять ранены во время обстрела переправы в Херсоне, заявили оккупанты
00:16
Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►
22:53
В Крыму — предвоенное положение. Что это означает для жителей полуострова? ►
20:46
Зеленский предупредил о возможном взрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками
все новости
23:14
Донетчина начинает отопительный сезон — главное за день ►
22:57
Женщины официально могут становиться на воинский учет по собственному желанию — закон
22:33
Студенты с оккупированных территорий и дети военных будут переведены на бюджет — Зеленский
21:46
В российском Белгороде усиливают охрану объектов энергетики и переселяют людей
21:01
Оккупанты хотят перевести вузы в оккупации на образовательные стандарты РФ
20:28
Россияне похитили 46 детей из Херсонского дома ребенка – глава ОВА
19:48
РФ может заработать на украденном у Украины зерне $600 млн — СМИ
19:03
На «‎Донбасс Арене» хотят проводить турниры российских футболистов
18:27
В Белгородской области России горит промышленное предприятие
18:11
Депортированные украинцы смогут оформить удостоверение личности на возвращение в Украину
18:02
Наказания не будет — Верещук о получении пенсии или соцпомощи от оккупационной власти
17:36
В Николаеве во время совещания у мэра задержали чиновника. Подозревают в работе на спецслужбы РФ
17:28
В Мариуполе сносят многоэтажки, чтобы скрыть следы преступлений — горсовет
16:54
«ЛНР» обвинила подростка в покушении на убийство главы «сельсовета»
16:49
Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС
все новости
ВИДЕО
Донетчина начинает отопительный сезон — главное за день ►
21 октября, 23:14
Наступление ВСУ на Херсон: Когда его ждать ►
21 октября, 14:03
Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►
21 октября, 00:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама