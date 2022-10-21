Студентів з окупованих територій та дітей військових переведено на бюджет — Зеленський

21 жовтня 2022, 22:33

Студентів з окупованих територій та дітей військових переведено на бюджет — Зеленський

Студентів із тимчасово окупованих територій, а також дітей загиблих українських військових та учасників бойових дій переведено на бюджетну форму навчання. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 21 жовтня.

За словами Зеленського, рішення уряду стосується десятків тисяч українських студентів.

«Тех, чий будинок – на тимчасово окупованій території або в районах поряд з фронтом, а також – дітей загиблих захисників та захисниць України, членів сімей учасників бойових дій. Усіх їх буде переведено з контрактної форми навчання на бюджетну в наших університетах та коледжах», — сказав президент, уточнивши, що подробиці оприлюднить Міністерство освіти і науки України.

12 жовтня повідомлялося, що студентів, які є внутрішньо переміщеними особами або перебувають на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання.

Уряд спростив порядок вступу до вузів для молоді, яка опинилася в окупації або на прифронтових територіях.

Кабмін виплатить борги 13 тисячам студентів за навчання за контрактом у другому півріччі. Йдеться про студентів, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані.

Верховна Рада скасувала здачу державної підсумкової атестації та ЗНО у 2022 році, а також спростила правила вступу до вузів.

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