Студентов-переселенцев переведут в вузах на бюджет

Студентов, которые являются внутренне перемещенными лицами или находятся на временно оккупированных территориях, переведут в вузах на бюджетную форму обучения. Соответствующее постановление сегодня приняло правительство, сообщает Минреинтеграции.
Документ позволит перевести на обучение за государственные средства следующие категории студентов:
Такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.
Кроме того, документ определяет механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.