Студентов-переселенцев переведут в вузах на бюджет

Студентов, которые являются внутренне перемещенными лицами или находятся на временно оккупированных территориях, переведут в вузах на бюджетную форму обучения. Соответствующее постановление сегодня приняло правительство, сообщает Минреинтеграции.



Документ позволит перевести на обучение за государственные средства следующие категории студентов:

лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);

внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

Такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.



Кроме того, документ определяет механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.