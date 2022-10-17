В украинские вузы поступило почти 11 тысяч абитуриентов с оккупированных территорий

В украинские вузы поступило почти 11 тысяч абитуриентов с оккупированных и прифронтовых территорий. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы обеспечили возможность вступления в вузы с особо опасных территорий, с оккупированных территории, через центры "Крым-Украина", "Донбасс-Украина". Те механизмы, которые мы ввели в этом году дало возможность существенно увеличить, в пять раз, количество таких абитуриентов в сравнении с прошлым годом», - сказал он.



По словам министра, если в прошлом году было 2004 абитуриента с оккупированных территории, то в текущем году – почти 11 тысяч.