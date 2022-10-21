Женщины официально могут становиться на воинский учет по собственному желанию — закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «‎О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"». Верховная Рада приняла законопроект 7 октября, президент подписал его 21 октября — соответствующая отметка есть в карточке закона на сайте Верховной Рады.



Закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет предполагает, что теперь женщины в Украине официально смогут становиться на воинский учет по собственному желанию.



Женщины профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности из перечня Министерства обороны, и пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по собственному желанию.



В то же время осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет.



Ранее министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря 2021 года. Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет с 1 октября 2022 года.



Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию об отмене воинского учета для женщин поддержал сокращение перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат воинскому учету.