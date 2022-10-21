Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Женщины официально могут становиться на воинский учет по собственному желанию — закон

21 октября 2022, 22:57

Женщины официально могут становиться на воинский учет по собственному желанию — закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «‎О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"». Верховная Рада приняла законопроект 7 октября, президент подписал его 21 октября — соответствующая отметка есть в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет предполагает, что теперь женщины в Украине официально смогут становиться на воинский учет по собственному желанию.

Женщины профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности из перечня Министерства обороны, и пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по собственному желанию.

В то же время осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет.

Ранее министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря 2021 года. Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет с 1 октября 2022 года.

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию об отмене воинского учета для женщин поддержал сокращение перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат воинскому учету.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
воинский учет

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:14
Донетчина начинает отопительный сезон — главное за день ►
17:28
В Мариуполе сносят многоэтажки, чтобы скрыть следы преступлений — горсовет
16:54
«ЛНР» обвинила подростка в покушении на убийство главы «сельсовета»
15:54
Оккупанты заявили, что под обстрел в Херсоне в комчас попала колонна с журналистами
14:25
В Донецке под обстрел попали два района, погибли двое мужчин
14:03
Наступление ВСУ на Херсон: Когда его ждать ►
12:53
Группировка «ДНР» сообщила, сколько людей хочет освободить из плена
11:08
Экс-глава районной больницы в Сахалинской области стал «замминистра здравоохранения ЛНР»
10:24
В захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты открыли большой морг
09:49
«ДНР» и «ЛНР» назвали количество погибших и раненых за сутки
08:56
Аграрные учебные заведения Луганщины оккупанты перепрофилируют на военные
08:43
Четыре человека погибли и десять ранены во время обстрела переправы в Херсоне, заявили оккупанты
00:16
Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►
22:53
В Крыму — предвоенное положение. Что это означает для жителей полуострова? ►
20:46
Зеленский предупредил о возможном взрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками
все новости
23:14
Донетчина начинает отопительный сезон — главное за день ►
22:57
Женщины официально могут становиться на воинский учет по собственному желанию — закон
22:33
Студенты с оккупированных территорий и дети военных будут переведены на бюджет — Зеленский
21:46
В российском Белгороде усиливают охрану объектов энергетики и переселяют людей
21:01
Оккупанты хотят перевести вузы в оккупации на образовательные стандарты РФ
20:28
Россияне похитили 46 детей из Херсонского дома ребенка – глава ОВА
19:48
РФ может заработать на украденном у Украины зерне $600 млн — СМИ
19:03
На «‎Донбасс Арене» хотят проводить турниры российских футболистов
18:27
В Белгородской области России горит промышленное предприятие
18:11
Депортированные украинцы смогут оформить удостоверение личности на возвращение в Украину
18:02
Наказания не будет — Верещук о получении пенсии или соцпомощи от оккупационной власти
17:36
В Николаеве во время совещания у мэра задержали чиновника. Подозревают в работе на спецслужбы РФ
17:28
В Мариуполе сносят многоэтажки, чтобы скрыть следы преступлений — горсовет
16:54
«ЛНР» обвинила подростка в покушении на убийство главы «сельсовета»
16:49
Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС
все новости
ВИДЕО
Донетчина начинает отопительный сезон — главное за день ►
21 октября, 23:14
Наступление ВСУ на Херсон: Когда его ждать ►
21 октября, 14:03
Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►
21 октября, 00:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама