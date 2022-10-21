Жінки офіційно можуть ставати на військовий облік за власним бажанням — закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 1 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу"». Верховна Рада ухвалила законопроект 7 жовтня, президент підписав його 21 жовтня — відповідна позначка є у картці закону на сайті Верховної Ради.



Закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік передбачає, що наразі жінки в Україні офіційно зможуть ставати на військовий облік за власним бажанням.



Жінки професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю з переліку міністерства оборони, та придатні до військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.



Водночас залишилася норма про обов'язкову постановку на облік для медичних працівників.

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ про відстрочення взяття жінок на військовий облік.



Раніше міністерство оборони України розширило список спеціальностей та професій, який передбачає постановку жінок на військовий облік військовозобов'язаних. Відповідний наказ Міноборони № 313 від 11.10.2021 набрав чинності 17 грудня 2021 року. Згідно з документом, українки, якщо їхня професія входить до розширеного переліку, а також вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років), мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року.



Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію про відміну військового обліку для жінок підтримав скорочення переліку професій та спеціальностей, представниці яких підлягають військовому обліку.