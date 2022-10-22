Обстрел Шебекино под Белгородом: Погибли два человека, 11 — ранены

В российском Шебекино под Белгородом (расстояние между городами около 30 км) в результате обстрела погибли два человека. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, город попал под обстрел.



«Пострадали гражданские объекты», — уверяет Гладков.



Также он сообщил, что ранены 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.



«Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается… В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов», — заявил Гладков.