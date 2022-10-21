В Белгородской области России горит промышленное предприятие

На территории промышленного предприятия Шебекинского городского округа (Белгородская область РФ) произошел масштабный пожар. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, пожар произошел в результате попадания снаряда. По предварительным данным пострадала женщина, ее доставят в больницу.





Гладков уточнил, что оперативные службы находятся на месте, и пообещал дать более подробную информацию позже.







19 октября в Белгороде произошло возгорание и отключение трансформатора на подстанции «Южная».



16 октября в Белгороде под обстрел попал район аэропорта, за день до этого вблизи Белгорода горела нефтебаза.



14 октября в Белгороде произошел пожар на ТЭЦ «Луч». Очевидцы сообщают о работе ПВО, пожаре на подстанции и отсутствии электричества в некоторых частях города.