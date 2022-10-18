Из-за обстрела в Белгородской области РФ приостановлено движение поездов

Из-за обстрелов временно приостановлено движение поездов в Белгородской области РФ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



Он отметил, что снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.



«Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», - написал он.

Ранее мы сообщали об обстреле российскими войсками Житомира, Днепра, Киева и Харькова.



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