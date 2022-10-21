В российском Белгороде усиливают охрану объектов энергетики и переселяют людей

Руководство Белгородской области (граничит с Украиной) приняло ряд решений по обеспечению безопасности жителей, а также сохранности имущества. О решениях, принятых оперативным штабом рассказал в Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам , на приграничных территориях области и территории Белгорода будет усилена охрана энергетических объектов, объектов связи, жилищно-коммунального хозяйства и прочих важных объектов.



Кроме того, оперштаб принял решение о продлении каникул в местных школах еще на неделю, а по их окончании будет предложено дистанционное обучение — до первого декабря. Вузам также рекомендовано дистанционное обучение до первого декабря. В детских садах решено создать дежурные группы. Собственникам предприятий губернатор посоветовал рассмотреть перевод сотрудников в режим удаленной работы, и утвердить гибкие графики работы.



Из сообщения Гладкова известно, что жители приграничных территорий и города Белгорода подавали запрос о временном переселении. Запрос утвержден, теперь 500 белгородцев будут переселены в санаторий в Московской области.



«‎Дополнительные решения из закрытой части заседания Оперативного штаба также повлекут за собой усиление мер по обеспечению безопасности жителей области, а также сохранности имущества»‎, — подытожил Гладков.



Губернатор Белгородской области не уточнил причину, по которой оперштаб был вынужден принимать данные решения.

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