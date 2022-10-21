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В российском Белгороде усиливают охрану объектов энергетики и переселяют людей

21 октября 2022, 21:46

В российском Белгороде усиливают охрану объектов энергетики и переселяют людей

Руководство Белгородской области (граничит с Украиной) приняло ряд решений по обеспечению безопасности жителей, а также сохранности имущества. О решениях, принятых оперативным штабом рассказал в Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам , на приграничных территориях области и территории Белгорода будет усилена охрана энергетических объектов, объектов связи, жилищно-коммунального хозяйства и прочих важных объектов.

Кроме того, оперштаб принял решение о продлении каникул в местных школах еще на неделю, а по их окончании будет предложено дистанционное обучение — до первого декабря. Вузам также рекомендовано дистанционное обучение до первого декабря. В детских садах решено создать дежурные группы. Собственникам предприятий губернатор посоветовал рассмотреть перевод сотрудников в режим удаленной работы, и утвердить гибкие графики работы.

Из сообщения Гладкова известно, что жители приграничных территорий и города Белгорода подавали запрос о временном переселении. Запрос утвержден, теперь 500 белгородцев будут переселены в санаторий в Московской области.

«‎Дополнительные решения из закрытой части заседания Оперативного штаба также повлекут за собой усиление мер по обеспечению безопасности жителей области, а также сохранности имущества»‎, — подытожил Гладков.

Губернатор Белгородской области не уточнил причину, по которой оперштаб был вынужден принимать данные решения.

21 октября на территории промышленного предприятия Шебекинского городского округа (Белгородская область РФ) произошел масштабный пожар.

19 октября в Белгороде произошло возгорание и отключение трансформатора на подстанции «Южная».

16 октября в Белгороде под обстрел попал район аэропорта, за день до этого вблизи Белгорода горела нефтебаза.

14 октября в Белгороде произошел пожар на ТЭЦ «Луч». Очевидцы сообщают о работе ПВО, пожаре на подстанции и отсутствии электричества в некоторых частях города.

 

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