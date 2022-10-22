Обстріл Шебекіно під Бєлгородом: Загинуло двоє людей, 11 — поранено

У російському Шебекіно під Білгородом (відстань між містами близько 30 км) внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.



За його словами, місто потрапило під обстріл.



«Постраждали цивільні об'єкти», — запевняє Гладков.



Також він повідомив, що поранено 11 людей, четверо з них перебувають у тяжкому стані.



«Всі доставлені до районної центральної лікарні. Вся необхідна медична допомога надається… Внаслідок влучення снарядів майже 15 тисяч людей відключено від електроенергії. На усунення наслідків і перепідключення потрібно 5-6 годин», — заявив Гладков.