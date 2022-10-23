«Абсурдна та небезпечна брехня»: Кулеба — про заяви Росії про «брудну бомбу» в Україні

Україна не має жодних «брудних бомб», і заяви Росії про нібито наміри української сторони застосувати таку зброю є брехнею. Так прокоментував сьогоднішні заяви міністра оборони Сергія Шойгу глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.



«Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, як небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: у нас немає жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі», — написав Кулеба у Twitter.



Раніше сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів колегам з Франції і Туреччини про «провокації» України, які нібито готуються, з використанням «брудної бомби».



Також Шойгу поговорив про ситуацію в Україні з міністром оборони США та міністром оборони Великобританії.