«Абсурдна та небезпечна брехня»: Кулеба — про заяви Росії про «брудну бомбу» в Україні

23 жовтня 2022, 21:33

«Абсурдна та небезпечна брехня»: Кулеба — про заяви Росії про «брудну бомбу» в Україні

Україна не має жодних «брудних бомб», і заяви Росії про нібито наміри української сторони застосувати таку зброю є брехнею. Так прокоментував сьогоднішні заяви міністра оборони Сергія Шойгу глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, як небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: у нас немає жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі», — написав Кулеба у Twitter.

Раніше сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів колегам з Франції і Туреччини про «провокації» України, які нібито готуються, з використанням «брудної бомби».

Також Шойгу поговорив про ситуацію в Україні з міністром оборони США та міністром оборони Великобританії.

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