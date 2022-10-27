Еще одно массовое захоронение в Харьковской области: убиты минимум 17 человек

В Боровском районе Харьковщины обнаружили массовое захоронение людей. По предварительным данным, в могиле похоронено по меньшей мере 17 человек — гражданские и военные ВСУ. Об этом сообщает МВД Украины в Telegram 27 октября.



В ведомстве уточнили, что три тела военнослужащих следователи извлекли в первый день работы на месте массового захоронения людей, о котором сообщили жители села Копанки. По словам местных жителей, оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаваторам верили яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда, а место захоронения сравняли танками.



«Предварительно, у нас есть данные о по меньшей мере 17 телах погибших. Местные говорят, что наши военные погибли в бою, и их здесь похоронили. Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать местным жителям. Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки‎»‎, — сказал заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Харьковской области Дмитрий Сойма.





На деоккупированных территориях Донецкой области эксгумировано 166 тел, среди них пятеро детей.



Следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу на месте массового захоронения под Изюмом Харьковской области.



В освобожденном Изюме Харьковской области найдены массовые захоронения людей.