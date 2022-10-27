Ще одне масове поховання в Харківській області: убито щонайменше 17 осіб

У Борівському районі Харківщини виявили масове поховання людей. За попередніми даними, у могилі поховано щонайменше 17 осіб — цивільні та військові ЗСУ. Про це повідомляє МВС України у Telegram 27 жовтня.



У відомстві уточнили, що три тіла військовослужбовців слідчі витягли першого дня роботи на місці масового поховання людей, про яке повідомили мешканці села Копанки. За словами місцевих жителів, окупанти збирали тіла загиблих у всьому районі. 13 квітня привезли двома вантажівками, екскаваторам вірили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди, а місце поховання зрівняли танками.



«Попередньо, ми маємо дані про щонайменше 17 тіл загиблих. Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали. росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести, і у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни», — сказав заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Харківській області Дмитро Сойма.





На деокупованих територіях Донецької області ексгумовано 166 тіл, у тому числі п'ятеро дітей.



Слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання під Ізюмом Харківської області.



У звільненому Ізюмі Харківської області знайдено масові поховання людей.