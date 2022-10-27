В Шахтерске продолжают тушить пожар на нефтебазе

Пожар в Шахтерске. Фото: «МЧС ДНР»

В оккупированном Шахтерске Донецкой области продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся сегодня днем. По информации «МЧС ДНР», после обстрела на территории железнодорожной станции произошло возгорание 4 цистерн с топливом и кровли трехэтажного административного здания.



По состоянию на вечер 27 октября в Шахтерске продолжается тушение трех цистерн с бензином и охлаждение не горящих резервуаров. На место происшествия был направлен пожарный поезд из Дебальцево, а в 17:33 прибыл пожарный поезд пожарноспасательной части Иловайска.



В 19:14 стало известно о том, что пожарные ликвидировали огонь на ж/д станции в Шахтерске. Тушение трех цистерн с горючим продолжается.



Известно, что тушение пожара осложняется тем, что источники воды находятся далеко от места происшествия.



В результате сегодняшнего обстрела нефтебазы пострадали пять человек, сообщает «ДНР».

Предыдущий масштабный пожар в Шахтерске произошел накануне — минувшей ночью после обстрела горели цистерны с топливом.