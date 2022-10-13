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В Белгороде снова пожар и слышны взрывы

13 октября 2022, 20:12

В Белгороде снова пожар и слышны взрывы

В Белгороде (приграничный город РФ) слышны взрывы. Очевидцы сообщают о пожаре, предположительно, в районе сахарного завода. 

На опубликованных фото виден огонь и столб дыма. Причина пожара не названа, местные власти не комментируют происходящее в городе.

Днем 13 октября в Белгороде была разрушена часть многоэтажки. Куски бетона упали вниз. Как пишут многочисленные очевидцы в соцсетях, был «прилет». Ему предшествовали звуки, похожие на работу ПВО. Позже в украинских СМИ появилась информация о том, что во время попытки оккупантов обстрелять Харьков три ракеты «самоликвидировались», обломки одной из них упали на жилой дом.

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал дневной «прилет». По его словам, «пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет», технический этаж здания разрушен, но не критически для дома. Российские чиновники обвиняют Украину в обстрелах. 

10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке российской армии. Противник бьет по объектам энергетической инфраструктуры, в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

11 октября в Шебекино Белгородской области вспыхнула подстанция — губернатор Вячеслав Гладков обвинил в этом ВСУ. 12 октября в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 15 сентября на таможенном терминале в селе Нехотеевка в Белгородской области РФ произошел пожар. В ночь со 2 на 3 июля в российском Белгороде прозвучало несколько взрывов.

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