В Белгородской области — пожар на подстанции. Губернатор обвинил ВСУ

В Шебекино Белгородской области РФ вспыхнула подстанция. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет» - заявил он.





Сегодня российские войска нанесли три удара по двум объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области. 30% населения областного центра остается без электричества, наблюдаются перебои с водоснабжением.

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