В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции

В оккупированном Иловайске

В оккупированном Иловайске ночью прогремел взрыв, после чего начался крупный пожар на ж/д станции.



Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», по станции был нанесен ракетный удар, повреждена инфраструктура.



«Под обстрел попала заправочная станция для тепловозов, повреждены три цистерны, ж/д полотно и технические помещения. Ночью там был крупный пожар, сейчас все потушено. На месте продолжают работать экстренные службы», — уверяют в группировке «ДНР».



Также «ДНР» утверждает, что по Иловайску был нанесен ракетный удар.

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