У Шахтарську продовжують гасити пожежу на нафтобазі

В окупованому Шахтарську Донецької області триває пожежа на нафтобазі, яка почалася сьогодні вдень. За інформацією «МНС ДНР», після обстрілу на території залізничної станції сталося спалах 4 цистерн з паливом та покрівлі триповерхової адміністративної будівлі.



Станом на вечір 27 жовтня в Шахтарську триває гасіння трьох цистерн з бензином і охолодження резервуарів, що не горять. На місце події було направлено пожежний поїзд з Дебальцевого, а о 17:33 прибув пожежний потяг пожежно-рятувальної частини Іловайська.



О 19:14 стало відомо, що пожежники ліквідували вогонь на залізничній станції в Шахтарську. Гасіння трьох цистерн із пальним триває.



Відомо, що гасіння пожежи ускладнюється тим, що джерела води знаходяться далеко від місця події.



Внаслідок сьогоднішнього обстрілу нафтобази постраждали п'ятеро людей, повідомляє «ДНР».

Попередня масштабна пожежа в Шахтарську сталася напередодні — минулої ночі після обстрілу горіли цистерни з паливом.