Траса Сватове – Кремінна на Луганщині майже під контролем ЗСУ — Гайдай

Траса Сватове – Кремінна у Луганській області практично під контролем ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 28 жовтня.



«Зберігаємо інформаційну тишу, чекаємо повідомлення від Генштабу»‎, — написав глава Луганської ОВА в Telegram. Наразі Генштаб ЗСУ не коментує те, що відбувається на трасі Сватове – Кремінна.

У Сватовому у Луганській області знищено місцеву окупаційну комендатуру, де в армії РФ був штаб і склад боєприпасів.



У Кремінній у Луганській області російські окупанти відключили зв'язок та виписали з лікарні всіх цивільних пацієнтів.