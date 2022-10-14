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ISW: ВСУ продвигаются к Сватово, силы РФ — к Бахмуту

14 октября 2022, 10:27

ISW: ВСУ продвигаются к Сватово, силы РФ — к Бахмуту

ВСУ укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к Сватово Луганской области. В то же время, российские силы имеют незначительные успехи в продвижении к Бахмуту Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Все более ухудшающиеся моральное состояние, дисциплина и боеспособность российских военнослужащих в зонах боевых действий в Украине могут привести к временной приостановке наступательных операций на ограниченных территориях», — отметили аналитики.

Также сообщается, что украинские силы продвинулись северо-западнее Сватово. Российские силы продолжают оборонительные операции в ожидании возможных атак Украины на Кременную.

В то же время, российские войска, по сообщениям источников, пытаются отбить позиции на севере и северо-западе Херсонской области. Повреждение моста через Керченский пролив продолжает препятствовать доставке российских грузов и личного состава на юг Украины.

«Российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области и заявляли о незначительном продвижении к югу от Бахмута», — говорится в отчете за 13 октября.

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