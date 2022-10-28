Лукашенко передал РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов – СМИ

За 7 месяцев полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, Беларусь передала РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн‎» со ссылкой на канал «‎Live. Сообщество железнодорожников Беларуси»‎ 28 октября.



В сообщении сказано, что с марта по сентябрь 2022 из Беларуси в Россию вывезено 65 089 тонн боеприпасов. Доставка осуществлялась по железной дороге. На транспортировку боеприпасов понадобилось 1940 вагонов. Максимальное количество боеприпасов было вывезено в апреле – 22 534 тонн (689 вагонов).



«‎Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх»‎, — говорится в сообщении.



Также в сообщении приводится список белорусских железнодорожных станций, на которых загружали боеприпасы для последующе отправки в РФ в течение семи месяцев:

- Новобелицкая (312 тонн);

- Хойники (103 тонны);

- Речица (1078 тонн);

- Добруш (21 549 тонн);

- Ельск (56 тонн);

- Козенки (1236 тонн);

- Калинковичи (235 тонн);

- Василевичи (192 тонны);

- Центролит (13 323 тонн);

- Лида (421 тонна);

- Барановичи-Полесские (608 тонн);

- Лунинец (1573 тонн);

- Колодищи (54 тонны);

- Бобр (1459 тонны);

- Заслоново (20 тонн);

- Лесная (7 тонн);

- Бронная гора (15 601 тонн);

- Брест-Восточный (21 тонна);

- Осиповичи-1 (7 241 тонна).



Кроме того,в сообщении уточняется, что также Беларусь передает стране-агрессору танки и другую технику. В течение последних недель оккупанты получили от белорусов минимум 94 танка Т-72А и 36-44 «‎‎Уралов».

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