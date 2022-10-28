Лукашенко передав РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів — ЗМІ

За 7 місяців повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, Білорусь передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, повідомляє Telegram-канал «Беларускі Гаюн» з посиланням на канал «Live. Спільнота залізничників Білорусі» 28 жовтня.



У повідомленні сказано, що з березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії вивезено 65 089 тонн боєприпасів. Доставка здійснювалася залізницею. На транспортування боєприпасів знадобилося 1940 вагонів. Максимальна кількість боєприпасів була вивезена у квітні – 22 534 тонни (689 вагонів).



«Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпа вивезення знову пішли вгору»‎, — йдеться у повідомленні.



Також у повідомленні наводиться список білоруських залізничних станцій, на яких завантажували боєприпаси для подальшого відправлення до РФ протягом семи місяців:

- Новобілицька (312 тонн);

- Хойники (103 тонни);

- Речиця (1078 тонн);

- Добруш (21549 тонн);

- Єльськ (56 тонн);

- Козенки (1236 тонн);

- Калінковичі (235 тонн);

- Василевичі (192 тонни);

- Центроліт (13323 тонн);

- Ліда (421 тонна);

- Барановичі-Поліські (608 тонн);

- Лунинець (1573 тонн);

- Колодищі (54 тонни);

- Бобр (1459 тонн);

- Заслонове (20 тонн);

- Лісова (7 тонн);

- Бронна гора (15 601 тонн);

- Брест-Східний (21 тонна);

- Осиповичі-1 (7241 тонна).



Крім того, у повідомленні уточнюється, що також Білорусь передає країні-агресору танки та іншу техніку. Протягом останніх тижнів окупанти отримали від білорусів щонайменше 94 танки Т-72А і 36-44 «Уралів».

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