Лукашенко передав РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів — ЗМІ

За 7 місяців повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, Білорусь передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, повідомляє Telegram-канал «Беларускі Гаюн» з посиланням на канал «Live. Спільнота залізничників Білорусі» 28 жовтня.
У повідомленні сказано, що з березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії вивезено 65 089 тонн боєприпасів. Доставка здійснювалася залізницею. На транспортування боєприпасів знадобилося 1940 вагонів. Максимальна кількість боєприпасів була вивезена у квітні – 22 534 тонни (689 вагонів).
«Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпа вивезення знову пішли вгору», — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні наводиться список білоруських залізничних станцій, на яких завантажували боєприпаси для подальшого відправлення до РФ протягом семи місяців:
- Новобілицька (312 тонн);
- Хойники (103 тонни);
- Речиця (1078 тонн);
- Добруш (21549 тонн);
- Єльськ (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калінковичі (235 тонн);
- Василевичі (192 тонни);
- Центроліт (13323 тонн);
- Ліда (421 тонна);
- Барановичі-Поліські (608 тонн);
- Лунинець (1573 тонн);
- Колодищі (54 тонни);
- Бобр (1459 тонн);
- Заслонове (20 тонн);
- Лісова (7 тонн);
- Бронна гора (15 601 тонн);
- Брест-Східний (21 тонна);
- Осиповичі-1 (7241 тонна).
Крім того, у повідомленні уточнюється, що також Білорусь передає країні-агресору танки та іншу техніку. Протягом останніх тижнів окупанти отримали від білорусів щонайменше 94 танки Т-72А і 36-44 «Уралів».
Спільне регіональне угруповання військ Росії та Білорусі налічуватиме понад 70 тисяч осіб.
Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію у Білорусі.
Армія РФ продовжує перекидання на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136».