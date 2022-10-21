Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. На южном и восточном фронтах ситуация также обостряется.
- Кремль серьезно рассматривает вариант вывода войск из Херсонской области. Опытных военных выведут, мобилизованных оставят.
- В Мариуполе планируют мобилизовать до 10 тысяч человек. Люди пытаются выехать.
- Бахмутское направление по-прежнему под огнем. В Донецке обстреляли «администрацию».
- В Лимане завершили эксгумацию на месте крупнейшего массового захоронения. Обнаружили 111 тел.
- Краматорск начали подключать к газоснабжению.
- Группировка «ДНР» заявила о начале отопительного сезона. Воду для котельных берут из скважин.
- В оккупированной Донецкой области начали выдавать российские паспорта.