Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►

21 октября 2022, 00:16

Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. На южном и восточном фронтах ситуация также обостряется.
  • Кремль серьезно рассматривает вариант вывода войск из Херсонской области. Опытных военных выведут, мобилизованных оставят.
  • В Мариуполе планируют мобилизовать до 10 тысяч человек. Люди пытаются выехать.
  • Бахмутское направление по-прежнему под огнем. В Донецке обстреляли «администрацию».
  • В Лимане завершили эксгумацию на месте крупнейшего массового захоронения. Обнаружили 111 тел.
  • Краматорск начали подключать к газоснабжению.
  • Группировка «ДНР» заявила о начале отопительного сезона. Воду для котельных берут из скважин.
  • В оккупированной Донецкой области начали выдавать российские паспорта.

Еще по теме

Прочее
Война Дайджест

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:16
Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►
22:53
В Крыму — предвоенное положение. Что это означает для жителей полуострова? ►
20:46
Зеленский предупредил о возможном взрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками
17:33
В «ДНР» заявили о ранении женщины в Донецке из-за обстрела
16:06
«ЛНР» заявила об обстреле поселка: Погибли сотрудники «МЧС»
15:34
Оккупанты планируют мобилизовать до 10 тысяч мариупольцев
15:20
«ЛНР»: В ДТП на трассе погиб водитель авто, двое детей в реанимации
15:00
«ЛНР»: В ходе обстрела Брянки погиб человек, еще один получил ранение
14:59
Оккупанты увеличили количество блокпостов на Херсонщине
14:32
Военное положение в Херсоне: Отступит ли российская армия ►
14:07
На въезде в Севастополь усиливают проверки транспорта
12:07
Что означает заявление Суровикина по Херсонщине, пояснили в британской разведке
11:51
«ДНР» открыла пять пунктов для оформления российских паспортов
10:50
Оккупанты вывозят из Энергодара награбленное — «Энергоатом»
10:01
В «ЛНР» заявили, что с 24 февраля погибли более 100 жителей Луганщины
все новости
00:16
Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►
23:04
Иранские военные присутствуют в Крыму — Белый дом
22:53
В Крыму — предвоенное положение. Что это означает для жителей полуострова? ►
22:35
Россия свозит в Беларусь военных и боеприпасы – СМИ
22:00
Хорватия присоединилась к иску Украины против РФ в суде ООН
21:21
В Харьковской области найдены 22 пыточные россиян
20:46
Зеленский предупредил о возможном взрыве дамбы Каховской ГЭС российскими войсками
20:07
Десять громад Донетчины останутся без отопления этой зимой
19:19
Оккупанты оценили ущерб, который нанесли Мариуполю — более 100 миллиардов гривен
18:39
Суд Чехии оправдал россиянина, обвиняемого в причастности к аннексии Крыма
17:56
СМИ: Борис Джонсон может выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера Британии
17:51
Эксгумация в Лимане завершена: Обнаружены тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ
17:39
В Краматорске начали подключать к газоснабжению частные дома
17:33
В «ДНР» заявили о ранении женщины в Донецке из-за обстрела
17:17
Украина обратилась к НАТО и ЕС с просьбой предоставить энергетическое оборудование
все новости
ВИДЕО
Угроза нового наступления из Беларуси растет — главное за день ►
21 октября, 00:16
В Крыму — предвоенное положение. Что это означает для жителей полуострова? ►
20 октября, 22:53
Военное положение в Херсоне: Отступит ли российская армия ►
20 октября, 14:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама