Более 70 тысяч человек — Лукашенко о совместной группировке войск РФ и Беларуси

Совместная региональная группировка войск России и Беларуси будет насчитывать более 70 тысяч человек. Большинство из них — белорусы. Об этом рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому «Первому каналу».



«Нашу армию вы знаете — около 70 тысяч человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тысяч от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят», — заявил Лукашенко.



Кроме того, Лукашенко акцентировал внимание на том, что власти Польши хотят разместить на территории страны ядерное оружие и, согласно социологическому опросу, более 50% поляков поддерживают данную инициативу.



«Конечно, нас это настораживает», — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.



В Министерстве обороны Беларуси уточнили, что Региональная группировка войск создается с целью «усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных районах».



О том, что российские военные начнут прибывать в Беларусь в ближайшие дни, рассказал заместителя начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе, полковник Виктор Тумар, сообщает «Белта» в Telegram со ссылкой на Минобороны Беларуси.



«С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства», — уточнил Тумар.

В Беларуси введен режим контртеррористической операции якобы из-за угрозы со стороны сопредельных государств.



Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию в Беларуси.