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РФ может заработать на украденном у Украины зерне $600 млн — СМИ

21 октября 2022, 19:48

РФ может заработать на украденном у Украины зерне $600 млн — СМИ

Российские оккупанты собираются вывезти около 1,8 миллиона тонн зерна с захваченных территорий Украины в 2022 году. На украденном зерне РФ может заработать около 600 миллионов долларов. Об этом сообщается в расследовании немецкого вещателя «‎NDR»‎, который ссылается на данные российских документов, данные морского трафика и спутниковые снимки.

Согласно документам, о которых говорится в расследовании, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, из севастопольского порта во временно оккупированном Крыму вышло порядка 20 судов с зерном. Большинство партий были предназначены для Сирии, России и Турции.

Предполагается, что около миллиона тонн украинского зерна, которое было украдено захватчиками на оккупированных территориях, уже было отгружено через морские порты в Крыму. Чтобы скрыть факт преступления, россияне выключают транспондеры, которые передают геоданные судов.

Согласно информации в грузовых листах, до конца текущего года оккупанты планируют выполнить почти 40 отправлений из Севастополя, говорится в расследовании. Даты загрузки и объемы для будущих рейсов могут указывать на то, что россияне организовали логистику для вывоза краденого зерна.

Заработок РФ на нелегальном экспорте украинского зерна может составить около 600 миллионов долларов по ценам мирового рынка в 2022 году.

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция покупает у России краденое украинское зерно.

Служба безопасности Украины установила подозреваемых, которые помогли российским военным и чиновникам похитить более 650 тысяч тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Телеканал CNN опубликовал снимки со спутника Maxar Technologies от 19-го и 21 мая, на которых видно, как два корабля под российским флагом в порту Севастополя загружают предположительно украденное украинское зерно.

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