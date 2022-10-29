Росія заявила про призупинення участі у «зерновій угоді»

У міністерстві закордонних справ РФ заявили , що російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України.



У заяві наголошується, що це пов'язано із ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі у Севастополі.



У МЗС Росії стверджують, що діями українських збройних сил нібито керували британські фахівці, а російські судна «забезпечували функціонування» зернового гуманітарного коридору.



«Російська сторона не може гарантувати безпеку цивільних суховантажів, які беруть участь у "чорноморській ініціативі", і зупиняє її реалізацію з сьогоднішнього дня на невизначений термін», — йдеться у заяві.



Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав вихід РФ із «зернової угоди» «примітивним шантажем», який був передбачуваним.



«Примітивність російського шантажу у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", з яких сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах… Все надто просто і передбачувано», — написав Єрмак у Telegram.



«Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їхній час добігає кінця», — зазначив він.