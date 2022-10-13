Россия возобновляет голодные игры — Кулеба об угрозах РФ выйти из «зерновой сделки»

Россия направила ООН список требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Украины, завершающегося в ноябре. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Reuters.



Выдвинутые требования должны обсудить во время встречи представителей Организации с российской стороной в Москве 16 октября.



«Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит — экспорта российского зерна и удобрений — тогда, извините, нам придется посмотреть на это по-другому», — сказал Гатилов.



Российский дипломат также упомянул взрыв на Крымском мосту как пример «террористических актов», затрудняющих достижение политического решения между Россией и Украиной.



Гатилов отказал предоставить копию письма с перечнем требований России. Представитель генсека Стефан Дюжаррик лишь заверил, что между сторонами «зерновой сделки» продолжается диалог.



На заявление РФ отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет голодные игры и угрожает зерновой инициативе Черного моря. Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать», — написал Кулеба в Twitter.



По словам министра, пришло время встать на защиту черноморского зернового коридора.



«Я призываю все государства и организации дать понять Москве: шантаж должен прекратиться, и России нельзя подвергать риску миллионы людей. Отдельно я обращаюсь к государствам, которые зависят от украинского экспорта зерна», — написал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину продлить действие «зернового соглашения».



На переговорах в Стамбуле по вопросу возобновления экспорта зерна Украина поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов и сильные позиции ВСУ в Черном море.



Украина ведет сложные переговоры с Турцией и ООН о продлении Стамбульских зерновых договоренностей об открытии морского «зернового коридора» для экспорта украинской продукции АПК в третьи страны, поскольку действие подписанных в июле соглашений заканчивается в ноябре этого года.