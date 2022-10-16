«Зерновой коридор» продолжит работу после 22 ноября

Экспорт агропродукции из Украины продолжится после 22 ноября в рамках продления «зерновой инициативы». Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.



Согласно сообщению, сегодня, 16 октября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился в Стамбуле с министром обороны Турции Хулуси Акаром для обсуждения «зерновой инициативы» и продолжения ее реализации после 22 ноября 2022 года, когда истекает срок действия соглашения.



«Сегодня вместе с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудили ход реализации "зерновой инициативы". С момента старта и до сегодня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода», — прокомментировал Александр Кубраков.



Он также отметил, что стороны-участники «зернового соглашения» — ООН, Турция и Украина выразили готовность продлить его действие.



«На данный момент нет сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября», — добавил министр инфраструктуры.