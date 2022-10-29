Выход РФ из «зерновой сделки»: Украина ожидает реакцию ООН и Турции

Украина ожидает реакцию Турции и ООН на выход России из «зерновой инициативы». Об этом сообщил в комментарии «Суспільному» пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



«Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов», — сказал он.



В ООН сообщили, что видели заявление РФ о выходе из «зернового соглашения» и поддерживают связь с российскими властями по этому поводу.



«Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу» , — прокомментировал заместитель спикера Генсека ООН Фархан Хак.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении отмечается, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.