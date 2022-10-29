Глава МЗС України закликав усі країни вимагати від РФ виконання «зернових угод»

29 жовтня 2022, 21:39

Глава МЗС України закликав усі країни вимагати від РФ виконання «зернових угод»

Світова спільнота має вимагати від Росії виконання її зобов'язань щодо «зернових угод». На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він відреагував на заяви з російської сторони про зупинення участі у «зерновій угоді».

«Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов'язань», — написав Кулеба у Twitter.

У міністерстві закордонних справ РФ заявили , що російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України.

У заяві наголошується, що це пов'язано із ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі у Севастополі.

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