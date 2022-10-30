РФ выводит артиллерию с правобережной Херсонской области – ВСУ

Российские войска готовятся отводить артиллерийские подразделения с правобережной части Херсонской области. В Генштабе ВСУ не исключают, что эти подразделения перебросят на другие направления.



«Враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления», – говорится в сводке Генштаба ВСУ.



Также украинские военные сообщают, что оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать там условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.



Так, в Новой Каховке с 29 октября отключен доступ к интернету и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. В первую очередь хотят вывезти медиков и сотрудников оперативных служб города.



Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.