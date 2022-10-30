РФ виводить артилерію з правобережної Херсонської області – ЗСУ

30 жовтня 2022, 19:30

РФ виводить артилерію з правобережної Херсонської області – ЗСУ

Російські війська готуються відводити артилерійські підрозділи із правобережної частини Херсонської області. У Генштабі ЗСУ не виключають, що ці підрозділи перекинуть на інші напрямки.

«Ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрями», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також українські військові повідомляють, що окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити там умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Так, у Новій Каховці з 29 жовтня відключено доступ до інтернету і через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через загрозу ракетних ударів нібито з боку Збройних сил України. Насамперед хочуть вивезти медиків та співробітників оперативних служб міста.

Крім того, окупаційна влада видала указ, який зобов'язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини та ринки з 1 листопада 2022 року.

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