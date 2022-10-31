Україна продовжить виконання зернової угоди та сподівається, що ООН та Туреччина «заспокоять» РФ

Україна продовжить виконання зернової ініціативи в рамках домовленостей із ООН та Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери «заспокоять» риторику Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».



Зеленський нагадав, що в зерновій угоді існують два паралельні документи, зокрема, перший укладений між Україною, ООН і Туреччиною.



«Серед цих трьох суб'єктів я не чув, щоб хтось не погоджувався і хотів би зупинити зернову ініціативу. Тому тут ми продовжуємо, як і домовлялися», — сказав президент.



Другий документ укладено між Росією, Туреччиною та ООН. При цьому український лідер зазначив, що «не чув, щоб його Туреччина чи ООН порушили, оскільки вони не зацікавлені в тому, щоб принести голод в країни Африки, Азії».



«Безумовно, якщо Росія говорить , що вона виходить із зернової ініціативи, говорить тому, що вона виходить із договореностей останніх трьох сторін. Це говорить про те, що Росія порушує ці домовленості», — вважає глава держави.



Як зазначив Зеленський, світ уже звик до тієї чи іншої російської риторики з боку офіційних і неофіційних представників Росії, тим не менш, він розраховує на те, що партнери зможуть її «заспокоїти».



«Я впевнений і будемо вірити, що партнери зможуть заспокоїти риторику РФ. Ми зі свого боку продовжимо зернову ініціативу. Тому що розуміємо, що несемо в світ стабільність —на ринки харчової продукції», — резюмував президент.

Росія в суботу ввечері заявила, що призупиняє участь в угоді щодо вивезення зерна з портів України.



У заяві МЗС РФ наголошується, що це пов'язано з ударом нібито українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі в Севастополі.



Через вихід Росії з «зернової угоди» були заблоковані 218 судів. Пізніше Україна, Туреччина та ООН узгодили на понеділок рух 14 суден у Чорному морі в рамках «зернової угоди».