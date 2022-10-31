Зеленський: Українські військові збили 45 крилатих ракет та 4 вертольоти

Для масованого удару по Україні Росія застосувала сьогодні 55 крилатих ракет, 45 із яких збили українські військові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні увечері 31 жовтня.



«Тільки за цей ранок російські терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, з них 45 було збито. Я дякую за цей результат усім командуванням Повітряних сил: "Південь", "Північ", "Схід" і "Захід" — і всі підрозділи Сил оборони, які залучені на захист нашого неба», — сказав президент.



Він додав, що сьогодні були збиті ще чотири російські вертольоти: три ударні Ка-52 і один Мі-8.