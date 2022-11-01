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Как минимум три тысячи человек: В Крыму оккупанты начинают призывную кампанию

01 ноября 2022, 21:59

Как минимум три тысячи человек: В Крыму оккупанты начинают призывную кампанию

Во временно оккупированном Крыму с 2015 года прошло 15 незаконных призывных кампаний. Во время этих кампаний на службу в Вооруженные силы государства-агрессора — РФ — было призвано около 36 тысяч жителей Крыма. Об этом сообщает Представительство президента Украины в АР Крым.

«Сейчас стартует очередная, уже 16-я незаконная призывная кампания, которая вместе с преступной "частичной" мобилизацией является грубым нарушением ст. 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны — то есть военным преступлением», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что с 2015 года в оккупационные «суды» поступило 399 уголовных производств по ст. 328 УК РФ в отношении лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. 89 таких производств (22%) поступили после 24 февраля текущего года.

«За все время вынесено 289 приговоров, еще 25 дел находятся в стадии рассмотрения. Незаконный приговор был отменен во время апелляции только в пяти случаях», — отметили в представительстве.

Также сообщается, что оккупационные «администрации» Крыма уже заявили о своих планах: призвать в армию РФ по меньшей мере три тысячи жителей Крыма. Их, как утверждают оккупанты, не отправят воевать в рамках так называемой «специальной военной операции». Однако, как показали события после 24 февраля, Россия активно использует срочников в войне против Украины.

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