Як мінімум три тисячі людей: У Криму окупанти розпочинають призовну кампанію

У тимчасово окупованому Криму з 2015 року пройшли 15 незаконних призовних кампаній. Під час цих кампаній на службу до Збройних сил держави-агресора — РФ — було призвано близько 36 тисяч жителів Криму. Про це повідомляє Представництво президента України в АР Крим.



«Зараз стартує чергова, вже 16-та незаконна призовна кампанія, яка разом зі злочинною "частковою" мобілізацією є грубим порушенням ст. 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни — тобто воєнним злочином», — наголосили у відомстві.



Там додали, що з 2015 року до окупаційних «судів» надійшло 399 кримінальних проваджень за ст. 328 КК РФ щодо осіб, які ухиляються від призову на військову службу. 89 таких виробництв (22%) надійшли після 24 лютого цього року.



«За весь час винесено 289 вироків, ще 25 справ перебувають у стадії розгляду. Незаконний вирок було скасовано під час апеляції лише у п'яти випадках», — зазначили у представництві.



Також повідомляється, що окупаційні «адміністрації» Криму вже заявили про свої плани: призвати до армії РФ щонайменше три тисячі мешканців Криму. Їх, як стверджують окупанти, не відправлять воювати в межах так званої «спеціальної військової операції». Однак, як показали події після 24 лютого, Росія активно використовує терміновиків у війні проти України.