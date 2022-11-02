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В Донецке придумали, как отучить людей сливать воду из батарей

02 ноября 2022, 19:11

В Донецке придумали, как отучить людей сливать воду из батарей

В Донецке в воду для системы отопления начали добавлять соль и краситель. Ее нельзя использовать в бытовых нуждах, сообщил Алексей Цюпка, руководитель «Донбасстеплоэнерго», подконтрольного гуппировке «ДНР».

«Не советую употреблять ее для мытья тела, рук, ног, тем более, добавлять в пищу. Чтобы как-то увеличить свое предупреждение, мы добавляем туда краситель, который разрешен санстанцией для того, чтобы понудить людей меньше сливать воду из труб», — рассказал Цюпка в интервью местному телеканалу.

Ранее на оккупированной территории Донецкой области коммунальные службы расклеили объявления на подъездах многоквартирных домов, в которых просят жильцов не сливать воду из «центрального отопления» в связи со сложившейся ситуацией.

С начала апреля в оккупации наблюдается дефицит питьевой и технической воды. Жителям Донецка, Макеевки Иловайска и Горловки подвозят воду с 9 часов утра до 16 часов вечера.

Также в апреле глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что воду и дальше планируют подвозить. А решится проблема после «освобождения территории республики». Под «освобождением» Пушилин имел ввиду захват российскими войсками всей территории Донецкой области.

В начале сентября в группировке «ДНР» совместно с компанией «Вода Донбасса» приняли решение сократить подачу воды в города оккупированной Донецкой области. Несколькими днями ранее на оккупированной части Донецкой области сегодня разгорелись два крупных скандала из-за воды.

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