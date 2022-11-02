У Донецьку придумали, як привчити людей не зливати воду з батарей

02 листопада 2022, 19:11

У Донецьку придумали, як привчити людей не зливати воду з батарей

У Донецьку у воду для системи опалення почали додавати сіль та барвник. Її не можна використовувати у побутових потребах, повідомив Олексій Цюпка, керівник «Донбасстеплоенерго», підконтрольного гупіруванню «ДНР».

«Не раджу вживати її для миття тіла, рук, ніг, тим більше додавати в їжу. Щоб якось збільшити своє попередження, ми додаємо туди барвник, який дозволений санстанцією для того, щоб змусити людей менше зливати воду з труб», — розповів пан Цюпка в інтерв'ю місцевому телеканалу.

Раніше на окупованій території Донецької області комунальні служби розклеїли оголошення на під'їздах багатоквартирних будинків, в яких просять мешканців не зливати воду з «центрального опалення» у зв'язку із ситуацією.

З початку квітня в окупації спостерігається дефіцит питної та технічної води. Мешканцям Донецька, Макіївки Іловайська та Горлівки підвозять воду з 9 години ранку до 16 години вечора.

Також у квітні глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що воду й надалі планують підвозити. А вирішиться проблема після «визволення території республіки». Під «визволенням» Пушилін мав на увазі захоплення російськими військами усієї території Донецької області.

На початку вересня угрупування «ДНР» спільно з компанією «Вода Донбасу» вирішили скоротити подачу води до міст окупованої Донецької області. Декількома днями раніше на окупованій частині Донецької області сьогодні розгорілися два великі скандали через воду.

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