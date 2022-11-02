Переправа через Днепр в Херсоне закрыта

Оккупационная администрация Херсонской области решила временно прекратить движение гражданских авто через Днепр. В сообщении говорится, что это связано с «завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению».



Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на авто коммунальных служб и компаний, которые перевозят продовольствие и медикаменты.



В оккупационной администрации уверяют, что «временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении правобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости».



Ранее назначенный оккупантами «врио губернатора Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что принято решение «эвакуировать» жителей в зоне 15 километров от Днепра.