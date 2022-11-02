Переправа через Дніпро у Херсоні закрита

Окупаційна адміністрація Херсонської області вирішила тимчасово припинити рух цивільних автомобілів через Дніпро. У повідомленні йдеться, що це пов'язано із «завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посилення військової небезпеки та підвищення загроз мирному населенню».



Тимчасова заборона поширюється на річкові таксі, баржі та інші водні судна. Понтонна переправа також припиняє свою роботу. Заборона не поширюється на автомобільні комунальні служби та компанії, які перевозять продовольство та медикаменти.



В окупаційній адміністрації запевняють, що «тимчасове припинення транспортного сполучення не вплине на забезпечення правобережжя Херсонської області продовольством та товарами першої необхідності».



Раніше призначений окупантами «вріо губернатора Херсонської області» Володимир Сальдо заявив, що ухвалено рішення «евакуювати» мешканців у зоні 15 кілометрів від Дніпра.