Росія продовжує запускати крилаті ракети в районі «зернового коридору» — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вранці 2 листопада російський літак запустив крилаті ракети у районі «зернового коридору».



«Сьогодні вранці російський літак запустив крилаті ракети неподалік острова Зміїний і вони фактично перелітали через маршрути "зернового коридору". І кожен такий російський запуск, а вони майже щоденні, прямо загрожує продовольчому експорту», — сказав він у відеозверненні.



Він наголосив, що зернова ініціатива продовжила роботу. Але західні партнери та Україна мають докласти зусиль, щоб запобігти російській загрозі.



«Російський шантаж ні до чого не привів», — сказав він, додавши, що угоду відновили в результаті зусиль Генсека ООН Антоніу Гутьєрріша та президента Туреччини Реджепа Ердогана.



«Всі переконалися, що в нашому регіоні є лише одна загроза продовольчій безпеці і це Російська Федерація», — сказав Зеленський.



Раніше президент РФ Володимир Путін розповів свою інтерпретацію переговорів щодо поновлення «зернової угоди».

29 жовтня в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України. Наголошувалося, що це пов'язано з ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту РФ на військово-морській базі у Севастополі.