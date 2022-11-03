Російські війська незабаром покинуть Херсон, заявив Стремоусов. З будівлі ОДА зник прапор РФ

З будівлі ОДА у Херсоні зник прапор РФ. Фото: Соцмережі

Російські війська, швидше за все, незабаром залишать правий берег Дніпра в Херсонській області. Про це повідомив заступник голови окупаційної адміністрації регіону Кирило Стремоусов.



«Швидше за все, наші війська йдуть на лівий берег і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко евакуюватися», — сказав він в ефірі «Соловйов Live».



Стремоусов додав, що сьогодні оголошено вже про евакуацію лівобережної частини Херсонської області . Мова про 15-кілометрову зону від Дніпра.



На тлі цього у соцмережах повідомляють про те, що у Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник прапор Росії. Також з'явилася інформація про те, що армія РФ вже залишила свої блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці на правому березі Дніпра.

Оновлено. Прокремлівський воєнкор Олександр Коц із Херсона повідомляє, що на інших адмінбудівлях, як і раніше, є російський прапор.

Напередодні окупаційна адміністрація Херсонської області оголосила про припинення транспортного сполучення через Дніпро.



18 жовтня окупанти оголосили про «евакуацію» місцевих жителів із Херсона під приводом настання ЗСУ. Планувалося , що на лівий березі Дніпра вивезуть до 60 тисяч людей.