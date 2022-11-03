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Кремль готовит вторую волну мобилизации. РосСМИ пишут, когда она начнется

03 ноября 2022, 12:08

Кремль готовит вторую волну мобилизации. РосСМИ пишут, когда она начнется

Вторая волна мобилизации в России начнется после завершения осеннего призыва. Повестки мужчинам начали приходить с датами 2023 года. Об этом сообщил российский Telegram-канал «Можем объяснить».

Российские журналисты пишут, что в Кремле готовятся к тому, чтобы вновь отправлять мужчин на войну против Украины. То, что вторая волна неминуема, подтвердили источники издания «Верстка».

«Я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой», — приводятся слова близкого к Кремлю собеседника.

Еще один источник утверждает, что мобилизационные мероприятия начнутся по новой после новогодних праздников.

«В конец мобилизации никто не верит: ясно, что люди понадобятся еще, неясно только, сколько их будет», — отмечает собеседник.

Также сообщается, что известны случаи, когда военнообязанных обязали прибыть в военкомат в следующем году. Такой случай произошел в том числе с обладателем мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из Нижнего Новгорода: 28-летний мужчина сходил в военкомат, и получил там повестку на 30 марта 2023 года.

Сотрудника одного из департаментов администрации Новгородской области (категория «В» — ограниченно годен) также вызвали в военкомат: его фамилию сверили по спискам и сказали приходить в марте следующего года. Повестку чиновнику не дали, но обещали прислать по месту работы.

Получил повестку москвич, отслуживший в разведке. В военкомате уточнили его данные и сказали, что призовут во вторую волну мобилизации после Нового года.

Правозащитник Сергей Кривенко из организации «Гражданин. Армия. Право» также уверен, что мобилизация не закончена, и прошла только первая волна. Он убежден, что мобилизация продолжится в 2023 году.

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