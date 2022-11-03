Кремль готує другу хвилю мобілізації. РосЗМІ пишуть, коли вона почнеться

Друга хвиля мобілізації в Росії розпочнеться після завершення осіннього призову. Повістки чоловікам почали приходити з датами 2023 року. Про це повідомив російський Telegram-канал «Можем объяснить».



Російські журналісти пишуть, що у Кремлі готуються до того, щоб знову відправляти чоловіків на війну проти України. Те, що друга хвиля є неминучою, підтвердили джерела видання «Верстка».



«Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку», — наводяться слова близького до Кремля співрозмовника.



Ще одне джерело стверджує, що мобілізаційні заходи розпочнуться по новому після новорічних свят.



«У кінець мобілізації ніхто не вірить: ясно, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде», — зазначає співрозмовник.



Також повідомляється, що відомі випадки, коли військовозобов'язаних зобов'язали прибути до військкомату наступного року. Такий випадок стався, зокрема, з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав там повістку на 30 березня 2023 року.



Співробітника одного з департаментів адміністрації Новгородської області (категорія «В» — обмежено придатний) також викликали до військкомату: його прізвище звірили за списками та сказали приходити у березні наступного року. Повістку чиновнику не дали, але обіцяли надіслати за місцем роботи.



Отримав повістку москвич, який відслужив у розвідці. У військкоматі уточнили його дані та сказали, що призовуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.



Правозахисник Сергій Кривенко з організації «Громадянин. Армія. Право» також упевнений, що мобілізація не закінчена, і пройшла лише перша хвиля. Він переконаний, що мобілізація продовжиться у 2023 році.

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