Мэр Мариуполя озвучил сумму убытков, которые нанесли городу россияне

По предварительным оценкам, стоимость повреждений Мариуполя от российской агрессии составляет 12,5-14,5 миллиардов долларов. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.



«Из 2600 многоквартирных домов половина разрушена. Всего, по нашим подсчетам, повреждено 33 тысячи инфраструктурных объектов. Россия должна заплатить репарации нашему городу», — сказал Бойченко.



Он добавил, что российские оккупанты продолжают разрушать дома, чтобы уничтожить следы своих военных преступлений.



«Но они уже зафиксированы. Поэтому Россия не сможет уйти от ответственности за свои преступления», — подчеркнул мэр.