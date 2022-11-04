Путін розповів про плани щодо захопленого Маріуполя

Президент РФ Володимир Путін назвав український Маріуполь дуже відомим та «давнім російським містом». Про це повідомляють російські «РИА Новости».



«Це дуже цікаве місце. Там є над чим працювати. Звичайно, люди серйозно постраждали, житло постраждало», — заявив Путін.



Він запевняє, що обговорював питання відновлення «Донбасу, зокрема Маріуполя, з колегами».



«Там житло потрібно відновлювати, соціальну інфраструктуру: дитячі садки, бібліотеки, театри, музеї тощо», — сказав Путін.



Також президент РФ планує «працювати» з людьми. За його словами, жителі міста нібито жили «в умовах націоналістичної пропаганди» — а треба, щоби «розуміли, звідки вони родом».



«Там комплекс колосальний, тому є над чим працювати», — повторив Путін.



Раніше стало відомо, що в захопленому армією РФ Маріуполі окупанти стерли більшу частину муралу «Мілана», на якому зображено дівчинку, яка стала сиротою через війну в Донецькій області.