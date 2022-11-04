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«ДНР» назвала причины больших очередей на выезд в Россию

04 ноября 2022, 15:44

«ДНР» назвала причины больших очередей на выезд в Россию

Группировка «ДНР» признала скопление большегрузов в направлении пункта пропуска «Новоазовск», где контрольный пункт пропуска соединяет временно оккупированную часть Донецкой области с Россией.

Как уверяют в «МВД ДНР», очереди собираются из-за ремонта автомобильной дороги М-14, ведущей в Таганрог, а также возросшей интенсивности движения грузового транспорта в этом направлении.

Отмечается, что транзитом по дорогам на подконтрольной «ДНР» территории едут грузовики из оккупированных Крыма, а также частей Херсонской и Запорожской областей.

Чтобы избежать заторов и длительного простоя, в «МВД ДНР» предлагают «заранее планировать маршрут движения в сторону пунктов пропуска по одному из направлений».

Там также предлагают варианты объезда, через Мангуш, и просят «с пониманием отнестись к неудобствам».

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск», которые соединяют временно оккупированную часть Донецкой области с Россией, образовались очереди из нескольких десятков машин.

Напомним, что Конституционный суд РФ (КС РФ) одобрил пакет документов о «принятии» оккупированных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В связи с этим таможенный контроль и таможенные операции на КПП «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск» должны были быть отменены.

На подконтрольном боевикам пункте пропуска «Успенка» в Донецкой области образовалась проблема с очередями из выезжающих в Россию.

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